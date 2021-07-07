О нас
Report Georgia
Аудио новости

AZAL увеличивает число полетов из Баку в Тель-Авив

AZAL увеличивает число полетов из Баку в Тель-Авив Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" увеличивает частоту полетов из Баку в Тель-Авив.
Инфраструктура
7 июля 2021 г. 12:47
AZAL увеличивает число полетов из Баку в Тель-Авив

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" увеличивает частоту полетов из Баку в Тель-Авив.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Так, помимо рейсов по воскресеньям, которые начнут выполняться с 11 июля, в расписание с 22 июля добавляется еще один еженедельный рейс по четвергам.

Продажа авиабилетов осуществляется на официальном сайте www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, граждане Израиля могут путешествовать в Азербайджан при условии предоставления:

- сертификата о прохождении полного курса вакцинации (ковид-паспорта), либо сертификата о выздоровлении от болезни;

- справки о негативном результате ПЦР-тестирования на коронавирус, оформленной в течение 72 часов до вылета рейса.

Граждане Израиля до 18 лет при въезде в Азербайджан воздушным путем могут предоставить только справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Для детей младше одного года не требуется предоставление сертификатов и справок.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие по этому направлению, должны иметь разрешение на право въезда в Израиль от Оперативного штаба МИД этой страны.

Правила въезда в Израиль в период пандемии представлены по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-israel

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics

При вылете из Тель-Авива в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории. На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего ее подлинность. Это ускорит прохождение формальных процедур в аэропорту.

Пассажирам данного маршрута следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Təl-Əvivə uçuşların sayını artırır

Экслюзивные новости

В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 12:27
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром
7 июля 2021 г. 10:16
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане два закона потеряют силу - ЭКСКЛЮЗИВ
6 июля 2021 г. 17:04
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
Резников: Освобождение Азербайджаном своих территорий подтверждает международно признанный порядок
5 июля 2021 г. 16:35
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июля 2021 г. 14:06
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:59
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 11:30
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
2 июля 2021 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi