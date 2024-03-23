AZAL обратился к вылетающим из Москвы пассажирам

В связи с дополнительными мерами безопасности в Москве авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) просит пассажиров, вылетающих из российской столицы, прибывать в аэропорт за 3 часа до времени вылета.

В связи с дополнительными мерами безопасности в Москве авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) просит пассажиров, вылетающих из российской столицы, прибывать в аэропорт за 3 часа до времени вылета.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, при обращении пассажиров с отказом от перевозки в связи с произошедшим трагическим событием в "Крокус Сити Холл", вылетающих в период с 23.03.24 по 25.03.24 включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на 3 ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр по электронной почте [email protected].