AZAL намерен купить еще 20 единиц Boeing 747-8F

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Джахангир Аскеров встретился в Баку с президентом - исполнительным директором грузовой авиакомпании Cargolux Ричардом Форсоном.

Как сообщили Report в пресс-службе AZAL, на встрече стороны выразили удовлетворение плодотворным 17-летним сотрудничеством между двумя авиакомпаниями, начало которому было положено в 2001 году выполнением Cargolux регулярных рейсов в/из Международного аэропорта Гейдар Алиев. Сотрудничество между авиакомпаниями еще более укрепилось после подписанного контракта, в рамках которого с 2010 по 2014 годов компания Cargolux поставила азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines три самолета Boeing 747-400F. В настоящее время сотрудничество между двумя авиакомпаниями также включает техническое обслуживание самолетов Boeing 747, подготовку экипажа на симуляторах этого самолета и др.

В тоже время Джахангир Аскеров выразил сожаление о потенциальном решении Boeing по закрытию программы по производству самолетов Boeing 747-8F. В частности, для гражданской авиации Азербайджана в течение ближайших 10 лет возникнет необходимость в приобретении 20 самолетов Boeing 747-8F, в связи с чем Джахангир Аскеров предложил обратиться в корпорацию Boeing для продолжения производства данного типа воздушного судна.

Президент ЗАО AZAL сообщил господину Форсону, что по его приглашению в ближайшие недели Баку с рабочим визитом посетит президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes Кевин Макалистер. Джахангир Аскеров предложил Ричарду Форсону присоединиться к встрече и обсудить будущее широкофюзеляжного грузового лайнера.

Отметим, что Silk Way Airlines выполняет регулярные рейсы в более, чем 20 направлений в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Флот авиакомпании состоит из современных и вместительных грузовых самолетов – Boeing 747-8F и Boeing 747-400F