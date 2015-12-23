​AZAL изучает возможности для снижения цен на авиабилеты

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В связи с решением Центрального банка Азербайджана о переходе на плавающий курс национальной валюты сегодня состоялось внеочередное заседание правления ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО, президент AZAL Джахангир Аскеров на заседании поручил рассмотреть возможность снижения цен на авиабилеты при вылете из аэропортов Азербайджана.

На заседании принято решение в течение 30 дней рассмотреть возможность оптимизации цен на авиабилеты в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Стамбул, Анкара, Анталия, Тель-Авив, Тегеран, Дубай, Актау, Киев, Львов, Минск, Тбилиси и др. и доложить на внеочередном заседании правления.

О принятых решениях общественности будет представлена обширная информация.