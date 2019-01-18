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    ASCO: Корабли продолжают дежурить на Каспии

    Баку. 18 января REPORT.AZ/ Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) предприняло максимальные меры безопасности в связи с резкими изменениями погодных условий в акватории Каспийского моря и на Абшеронском полуострове.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенную ASCO информацию.

    Отмечено, что ASCO двумя днями ранее письменно проинформировало все суда о резкой смене погоды и мерах, которые необходимо предпринять, дало соответствующие инструкции.

    Находящимся в подчинении ASCO судам поручено принять незамедлительные меры в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, суда "Вихрь-3", "Губадлы", "Нефтегаз-58", "Лютога", "Андога" несли вахту на "Нефтяных камнях", "Гюнешли", "Чилов", корабли "Аура и "Яренга" – на "Абшероне", "Иргиз" и "Капитан Агасиев" – на "Баку-Бахар", "Вихрь-9", "Вихрь-5", "Зиря", "Мярдякан" и "Сумгайыт" – на "Гарадаг-МПС-Умид".

    В то же время суда "Салют" и "Говсан-5" были задействованы на береговых объектах ASCO.

    До этого часу не зарегистрировано ни одной чрезвычайной ситуации.

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