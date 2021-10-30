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Air Astana запускает прямые рейсы Алматы-Баку-Алматы

Air Astana запускает прямые рейсы Алматы-Баку-Алматы Казахстанская авиакомпания Air Astana c 7 ноября начнет совершать авиаперелеты по направлению Алматы-Баку-Алматы.
Инфраструктура
30 октября 2021 г. 13:43
Air Astana запускает прямые рейсы Алматы-Баку-Алматы

Казахстанская авиакомпания Air Astana c 7 ноября начнет совершать авиаперелеты по направлению Алматы-Баку-Алматы.

Об этом передает Report со ссылкой на сайт авиакомпании.

Стоимость билета туда-обратно начинается от 400 долларов США. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Полеты в Казахстан приостановлены с марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Рейсы выполнялись в направлении Алматы, Актау и Нур-Султана.

До этого казахстанская авиакомпания SCAT выполняла ежедневные рейсы из Актау в Баку, а Air Astana выполняла рейсы из Нур-Султана и Алматы в Баку два раза в неделю.

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Версия на английском языке Kazakh Air Astana to launch direct flights Almaty-Baku-Almaty
Версия на азербайджанском языке Almatı-Bakı aviareysi üzrə uçuşlara başlanılır

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