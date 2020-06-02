«Аэрофлот» огласил сроки возобновления международных полетов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 «Аэрофлот» планирует возобновить международные полеты в третьем квартале 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов. Ранее в авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщали, что ожидают возобновления полетов в конце лета, в S7 — не раньше апреля 2021 года.

«Международные перелеты, как ожидается, начнутся в третьем квартале»,— сказал журналистам Батанов.

Также в компании ожидают этой осенью возвращение объемов перелетов по России на докризисный уровень. «Мы ожидаем, что в июне рынок внутренних перелетов начнет показывать признаки восстановления. К концу осени внутренние перевозки, надеемся, восстановятся до нормального уровня».

Напомним, с 27 марта Россия прекратила международное авиасообщение. Исключение сделано для спецрейсов по возвращению россиян домой. На фоне распространения вируса внутри страны российские авиакомпании сократили количество междугородних рейсов. В первом квартале года чистый убыток «Аэрофлота» вырос почти на 43%. На поддержку всей отрасли правительство выделило 23,4 млрд руб (свыше 340 млн долларов США).