АDY Express принимает участие в работе международной конференции

15-16 сентября 2021-года в Батуми проходила международная конференция Аrgus Минеральные удобрения 2021. Рынки стран СНГ, Каспия и Черного моря.

15-16 сентября 2021-года в Батуми проходила международная конференция Аrgus Минеральные удобрения 2021. Рынки стран СНГ, Каспия и Черного моря.

В работе конференции приняли участие представители компании ADY Express, сообщает Report со ссылкой на компанию.

Данное мероприятие объединило широкую международную аудиторию: ключевых производителей, торговые и транспортные компании, профильные государственные органы, грузоотправителей, экспортеров и представителей финансового сектора. Впервые за долгое время представители различных компаний имели возможность личного общения и встреч с существующими и новыми поставщиками удобрений, решения коммерческих вопросов с деловыми партнерами из разных стран на одной площадке.

В рамках программы проходили обсуждения по различным темам, таких как: тенденции на международном рынке удобрений, Рынок карбамида в регионах Каспия, Черного и Средиземного морей, Рынки стран Центральной Азии и Каспийского региона, Ключевые рынки сбыта для производителей удобрений из стран Центральной Азии. Было отмечено, что рынок минеральных удобрений сохраняет свой стабильный рост в условиях кризиса и катаклизмов.

Производители из стран региона продолжают вводить в строй новые производственные мощности. Увеличение объемов товарной продукции влечет за собой потребность в наращивании пропускной способности всей транспортной инфраструктуры в регионе Каспия и на побережье Черного моря: новых вагонов, погрузочных станций и перевалочных комплексов.

В рамках обсуждений, встреч и деловых переговоров, представители компании ADY Express проинформировали партнеров о возможностях, перевозок минеральных удобрений по железным дорогам Азербайджана по маршруту Азия-Европа, а также провели детальные переговоры по поводу транспортировки данных видов грузов по территории Азербайджана.

Отметим, что в работе конференции приняли участия представители более 150-ти компаний из более 20 стран, регионов Каспийского и Черного морей, стран СНГ и Европы.

Напомним, что первое мероприятие Argus по удобрениям в Каспийско-Черноморском регионе прошло в марте 2019 году в г. Баку. Конференция была приурочена к запуску карбамидного завода в нашей стране.