ADY Express начал предоставлять услуги в Домах KOB

ADY Express, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" , в рамках реформ, направленных на улучшение бизнес-среды в нашей стране, начала сотрудничество с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

ADY Express, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в рамках реформ, направленных на улучшение бизнес-среды в нашей стране, начала сотрудничество с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Об этом сообщает Report со ссылкой ADY Express.

Таким образом, представительства ADY Express начали работу в Домах KOB в Хачмазе и Евлахе, входящих в структуру Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Предприниматели, работающие в регионах, теперь могут обратиться в Дома KOB в Хачмазе и Евлахе, встретиться с представителями ADY Express и установить контакты. Они могут воспользоваться услугами компании, оформив заказ на перевозку грузов непосредственно на месте.