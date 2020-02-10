​ADY Express: Грузоперевалка на терминале Астара в разы возрастет

На терминале Астара в 2019 году компанией ADY Express была осуществлена перевалка почти 400 тысяч тонн грузов, сообщает Report со ссылкой на компанию.

С момента начала функционирования терминала за 2018-2019 годы было перевалено через терминал почти 700 тыс. тонн грузов. За январь 2020 года через терминал Астара было перевалено около 38 тыс. тонн грузов. После осуществления всех намеченных работ, ожидается увеличение объемов грузов, проходящих через терминал.

В рамках МТК "Север-Юг", одного из основных международных транзитных маршрутов, в которые вовлечен Азербайджан, продолжаются интенсивные работы, а существующее региональное сотрудничество открывает большие возможности для грузовладельцев. Одним из крупных инфраструктурных проектов, реализованных на этом маршруте, стало строительство грузового терминала Астара, расположенного в 1,4 км от азербайджано-иранской границы, на территории соседнего государства.

2 года тому назад, по завершению первого этапа строительства, терминал принял первый грузовой поезд. Грузовой поезд, проследовавший по маршруту Астара (Азербайджан) - Астара (Иран), вошел на территорию терминала где была осуществлена его разгрузка и таким образом терминал Астара начал свою деятельность.

Отметим, что строительство терминала Астара осуществляется ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в соответствии с двусторонним соглашением от 13 июня 2017 года. С момента начала строительства за последние 3 года была проделана большая работа. Сейчас на терминальном комплексе Астара уже построен общий грузовой терминал и проложены 1 800 метров внутритерминальных железнодорожных путей.

Кроме этого, на терминале построена платформа площадью 1 440 кв. м. для перевалки грузов. Наряду с этим на терминале построено административное здание, где в данный момент располагаются таможенные органы Ирана. Продолжается строительство второго административного здания. На территории установлена современная система безопасности и освещения. Со стороны оператора терминала ООО ADY Express на терминале размещена различная техника: автокары, подъемные краны, насосы для перевалки зерна и установки для перевалки растительного масла. Несмотря на проведенные значительные работы, работы по строительству терминала продолжаются. В ближайшем будущем на терминале будут построены еще 4 железнодорожных путей, будет увеличена длина платформы и площадки для перевалки грузов.

Наряду с этим, продолжается процесс по привлечению новых грузов на международный транспортный коридор "Север-Юг".