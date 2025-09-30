ADSEA: Все этапы подключения к водопроводной сети осуществляются в электронной форме

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) обеспечило полностью электронное осуществление всех этапов подключения к водопроводной сети.

Как передает Report, об этом заместитель председателя ADSEA Ильхам Байрамов заявил на пресс-конференции, посвященной работе ведомства за 9 месяцев.

По его словам, этот шаг обеспечивает прозрачность, оперативность и точность.

"С начала года поступило 8 245 обращений, из которых 58% относятся к крупным городам, а 42% - к регионам. В целом 58% обращений поступили от населения", - отметил он.

Байрамов добавил, что для более доступного предоставления услуг гражданам также был запущен электронный портал e-su: "Посредством портала и мобильного приложения за 9 месяцев было предоставлено 10 328 электронных услуг. Это более высокий показатель по сравнению с предыдущими периодами".