    Инфраструктура
    • 30 сентября, 2025
    • 16:55
    ADSEA: Все этапы подключения к водопроводной сети осуществляются в электронной форме

    Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) обеспечило полностью электронное осуществление всех этапов подключения к водопроводной сети.

    Как передает Report, об этом заместитель председателя ADSEA Ильхам Байрамов заявил на пресс-конференции, посвященной работе ведомства за 9 месяцев.

    По его словам, этот шаг обеспечивает прозрачность, оперативность и точность.

    "С начала года поступило 8 245 обращений, из которых 58% относятся к крупным городам, а 42% - к регионам. В целом 58% обращений поступили от населения", - отметил он.

    Байрамов добавил, что для более доступного предоставления услуг гражданам также был запущен электронный портал e-su: "Посредством портала и мобильного приложения за 9 месяцев было предоставлено 10 328 электронных услуг. Это более высокий показатель по сравнению с предыдущими периодами".

    Лента новостей