АБР рекомендует ускорить оформление грузов на КПП "Красный мост" за счет предварительной оплаты сборов

Азиатский банк развития (АБР) рекомендовал внедрить возможность предварительной оплаты инспекционных сборов на пограничном переходе “Красный мост” для сокращения времени ожидания и повышения эффективности.

Азиатский банк развития (АБР) рекомендовал внедрить возможность предварительной оплаты инспекционных сборов на пограничном переходе “Красный мост” для сокращения времени ожидания и повышения эффективности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБР.

Как отмечает банк, такая мера позволит ускорить обработку грузов по прибытии и снизит административную нагрузку как на трейдеров, так и на таможенные органы.

Рекомендация представлена в рамках инициативы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), которая с 2001 года направлена на сокращение экономического неравенства и развитие региональной интеграции.

В рамках оценки пограничных пунктов CAREC по Индексу содействия транспорту и трансграничной торговле, АБР представил результаты по КПП "Красный мост". Так, общий средневзвешенный балл эффективности составляет 71%, эффективность по направлениям "Таможенные процедуры и формальности" - 0,55 (79%), "Координация таможенных служб" - 0,15 (77%), "Инфраструктура поддержки транспорта" - 0,25 (64%), "Транспортные регламенты" - 0,05 (0%).

Среди преимуществ банк выделяет электронную обработку ключевых документов, развитую ИКТ-инфраструктуру, возможность предварительного таможенного оформления (pre-arrival clearance), электронный обмен данными с грузинскими таможенными органами и взаимное признание ключевых документов.

К основным ограничениям АБР отнес обязательное предъявление оригиналов (паспортов, коммерческих водительских прав, полиса по страхованию ответственности и груза и др.), отсутствие возможности подачи электронных заявлений на возврат таможенных пошлин и CMR (международная транспортная накладная), отсутствие опции предварительной оплаты инспекционных сборов, ограниченное применение системы считывания ID транспортных средств - только в 50% случаев, наличие ограничений по весу и габаритам для грузовых транспортных средств, раздельный контроль на границе (отсутствие координированного управления), низкую пропускная способность - всего 4,7 грузовика на полосу в час.

Несмотря на наличие крупной логистической инфраструктуры, из-за перегрузки и заторов время ожидания остается самым высоким среди всех КПП региона.

С учетом того, что через КПП "Красный мост" проходит значительный объем свежих цитрусовых фруктов, АБР рекомендует создание холодильного склада рядом с пунктом.

"Свежие фрукты - скоропортящийся, чувствительный к температуре товар. Проверки, простои и отсутствие условий для хранения на границе сокращают срок их годности и могут привести к порче. Холодильная инфраструктура позволит сохранить качество продукции и снизить убытки", - говорится в отчете.

По данным АБР, с 2001 года по 1 января 2024 года в 276 региональных проектов было мобилизовано более 51 млрд долларов инвестиций, основное внимание уделяется развитию мультимодальных транспортных сетей, улучшению торговли, свободному передвижению и формированию экономических коридоров.

Ведущие получатели инвестиций CAREC в транспортный сектор - Казахстан (24,6% или около 8,44 млрд долларов), Узбекистан (19% или 6,52 млрд долларов), Азербайджан (16,3% или 5,59 млрд долларов). В целом на транспортную инфраструктуру приходится 67,4% всех вложений - около 34,3 млрд долларов.

АБР подчеркивает, что большинство стран ЦАРЭС богаты природными ресурсами, при этом Азербайджан и Казахстан являются ключевыми экспортерами нефти и газа, в то время как Монголия, Туркменистан и Узбекистан обладают значительными запасами других полезных ископаемых. В 2023 году совокупный экспорт стран CAREC составил 202 млрд долларов, при этом на долю Казахстана пришлось 84,39 млрд долларов, Азербайджана - 38,15 млрд долларов, Пакистана - 31,18 млрд долларов, что в сумме составляет около 70% всего экспорта региона.