Посол: Иран готов инвестировать в железнодорожный проект Казвин-Решт-Астара

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Иран готов к вложению инвестиций для завершения реализации железнодорожного проекта Казвин-Решт-Энзели-Астара".

Как сообщает Report, об этом сообщил посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пак Айин, комментируя вопрос реализации вышеуказанного проекта. По его словам, предложены два краткосрочных механизма для скорейшего выполнения этого проекта, на который может уйти несколько лет. В частности, предусматривается расширение железной дороги до границы Азербайджана с Ираном, строительство грузового терминала в Астаре и строительство участка железной дороги от азербайджано-иранской границы до ближайшей станции на территории Азербайджана.

Посол отметил важность проекта для развития международного транспортного коридора "Север-Юг", о развитии которого договорились недавно руководители железнодорожных управлений Азербайджана, России и Ирана. По его словам, развитие этого коридора поможет в значительной степени увеличить товарооборот между странами.