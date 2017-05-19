Жинг Нинг: Завоевание серебряной медали также неплохой результат

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Встреча была тяжелой. Соперник показал лучшую игру. Мелек Ху является более опытной теннисисткой".

Как сообщает Report, об этом заявила участвующая на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" азербайджанская спортсменка по настольному теннису Жинг Нинг.

Уроженка Китая Жинг Нинг заявила, что хотя проиграла в финале турчанке и стала второй, она считает этот результат удовлетворительным и будет с еще большим усердием готовиться к очередным соревнованиям: "Хотя я проиграла, думаю, что завоевание серебряной медали также неплохой результат. Мы будет наблюдать за предстоящими соревнованиями. Настольный теннис в Азербайджане постепенно развивается".

Отметим, что сегодня еще одна азербайджанская теннисистка Миао Ванг завоевала бронзовую медаль.