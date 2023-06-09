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Завершился третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша"

Завершился третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша" Завершился третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
9 июня 2023 г. 15:22
Завершился третий этап международной велогонки Дорогая Шуша

Завершился третий этап международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, участники гонки, стартовавшей перед зданием Исполнительной власти Габалы, финишировали у здания Исполнительной власти Гянджи.

Спортсмены преодолели 170 км по маршруту Габала - Гянджа. Бельгиец Яри Верстратен оказался самым быстрым велосипедистом, добравшимся до центра Гянджи. Второе место занял член сборной Румынии Михнеа-Александру Харасим, а третье - Антон Кузьмин из Казахстана.

Спортсменов наградил глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов.

После первых двух туров в общем зачете лидирует итальянский спортсмен Эмануэле Ансолини. Он выиграл желтую майку у болгарского велосипедиста Мартина Папанова.

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Версия на азербайджанском языке “Əziz Şuşa” beynəlxalq velosiped yarışının üçüncü mərhələsi başa çatıb

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