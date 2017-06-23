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    Завершился первый свободный заезд на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

    Макс Ферстаппен приехал первым, Даниэль Риккардо - вторым, а Себастьян Феттель - третьим

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Завершился первый свободный заезд на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report, лучший результат показал пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен - 1:44.410 с.

    Даниэль Риккардо (Red Bull) стал вторым, Себастьян Феттель (Ferrari) - третьим.

    Отметим, что второй свободный заезд стартует в 17:00, а последний начнется 24 июня в 14:00, за 3 часа до квалификационного тура.

    Напомним, что решающий этап Гран-при, который намечен на 25 июня, стартует в 17:00.

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