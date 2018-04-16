Завершился Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Завершился 26-ой Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, который проходил в Национальной гимнастической арене.

Как передает Report, в чемпионате участвовало более 400 спортсменов, как взрослых так и подростков, по всем видам соревнований из 25 стран.

На четырехдневных соревнованиях наши спортсмены завоевали одну золотую и две серебряные медали.

Представляющий Азербайджан Михаил Малкин, набрав наибольшее количество очков по акробатике поднялся на самую высокую ступень почетного пьедестала.

Среди женщин по прыжкам на батуте синхронная пара от Азербайджана Вероника Земляная и Светлана Макштарова завоевали серебряную медаль.