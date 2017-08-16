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    Завершено сотрудничество с главным тренером сборной Азербайджана по женской борьбе

    С Семеном Чтеревым распрощались ввиду окончания срока контракта

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Завершено сотрудничество с главным тренером сборной Азербайджана по женской борьбе Семеном Чтеревым.

    Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, с болгарским экспертом распрощались ввиду окончания срока его контракта. По этой причине члены сборной отправятся на чемпионат мира в столице Франции Париже на будущей неделе без главного тренера. Руководить командой будут старший тренер Аслан Агаев и тренер Ровшан Умудов.

    Отметим, что Семен Чтерев руководил сборной по женской борьбе с ноября 2014 года.

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