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    Завершена большая часть подготовительных работ к Гран-при Азербайджана

    Том Батчер: Подытожено 95% работ, связанных с трибунами

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Завершено 90% подготовительных работ к Гран-при Азербайджана "Формула 1".

    Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела по строительству трассы Операционного комитета Бакинского городского кольца Том Батчер.

    По его словам, пит и командные здания, а также гаражи полностью готовы: 

    "Подытожено 95% работ, связанных с трибунами. Остальные работы будут завершены в ближайшие дни. Как и в прошлом году, мы перекроем центральные дороги, по которым пройдет гоночный трек".

    Австралийский функционер заявил о доставке в Баку всех грузов, прибывших по морскому пути. В начале следующей недели официальные представители Международной автомобильной федерации посетят бакинский трек и проведут инспекцию: 

    "В этом году развлекательных мероприятий будет намного больше. Поэтому можете посоветовать своим близким стать свидетелями грандиозных соревнований "Формулы 1".

    Том Батчер также отметил, что Бакинский трек соответствует стандартам и готов как к дождливой, так и ветреной погоде.

    Гран-при Азербайджана пройдет 27 – 29 апреля. 

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