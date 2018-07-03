Задержан начальник службы охраны председателя НОК Армении

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Задержан начальник службы охраны председателя Национального олимпийского комитета Армении, председателя партии "Цветущая Армения" и депутата Национального собрания Армении Гагика Царукяна Эдуард Бабаян.

Как сообщает Report, об этом заявила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян. Она сказала, что Э.Бабаян подозревается в нанесении тяжелых телесных увечий лицу, имя которого не разглашается. В настоящее время готовится ходатайство о проведении обыска в доме начальника службы охраны.

Вечером 2 июля в медцентр "Армения" обратился мужчина 1968 г.р. с переломами и травмами. По предварительным данным, он был избит в спорткомплексе "Олимпаван". На месте происшествия были обнаружены следы крови. По факту возбуждено уголовное дело, назначены эксперты.

Потерпевший утверждает, что его вначале ударил Г.Царукян, а после Э.Бабаян. Свидетелями инцидента были министр по чрезвычайным ситуациям Армении Грачья Ростомян и зампредседателя НОК Денерик Габриелян.

По словам потерпевшего, в обмен на чемпионство мира его сыну гражданину России Г.Царукян обещал премию. Однако его сын находится в розыске за уклонение от действительной военной службы.