​Забит Самедов: "В декабре могу встретиться с Бадром Хари"

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Профессиональный азербайджанский боец Забит Самедов в четвертый раз может выйти на ринг с марокканцем Бадром Хари в декабре этого года в Дубае.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью "Вестнику Кавказа".

Забит рассказал, что бой в мае 2013 года в Москве с марокканцем Бадром Хари, которому он до этого проигрывал два раза, а в третьем бою нокаутировал его, был особо памятный.

"Это, конечно, очень большая победа для меня, для всех азербайджанцев, потому что противник титулованный. В четвертый раз я могу встретиться с Хари в декабре этого года в Дубае", - дабавил он.

Боксер в интервью рассказал о развитии единоборств в Беларуси, Азербайджане и на Северном Кавказе:

"Я неоднократно становился чемпионом мира и Европы, выступая за сборную Беларуси, а сейчас выступаю за сборную Азербайджана как профессионал.

Как любитель я трижды становился чемпионом Европы и четырежды – чемпионом мира, выступая за Беларусь.

Однако в профессиональном спорте я решил, что буду выступать за свою страну, ведь я гражданин Азербайджана.

В Азербайджане очень хорошо поддерживают наш вид спорта, также как гимнастику. Государство уделяет спортсменам много внимания, много выделяют времени соревнованиям, строят спортивные площадки. Скоро в Баку пройдут первые Европейские игры, организации которых в Азербайджане также уделяют много внимания. Надеюсь, игры Баку-2015 пройдут на очень высоком уровне. Я обязательно буду в эти дни в Баку, чтобы поболеть за Азербайджан и за Беарусь".

Забит Самедов родился в 1984 году в азербайджанской семье в Грузии. Переехав в 10-летнем возрасте в Беларусь, Забит начал заниматься тайским боксом (муай-тай). Недавно завершившийся в Дубае турнир Global Fighting Championship 3 выиграл именно он. З.Самедов заявил, что часть заработанных победой средств он перечислит в фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.