​Забит Самедов одержал победу над японским кикбоксером

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский мастер K-1 Забит Самедов провел свою очередную встречу. Как сообщает Report, 29-летний спортсмен встретился в Токио с самым известным японским кикбоксером Макото Уехара.

После первых трех раундов судьи, поддерживая местного спортсмена, объявили общий счет равным. Однако, в дополнительном 4 раунде Забит Самедов одержал победу. Тем самым, 2014 год он завершил победой.

Макото Уехара является обладателем черного пояса. Он принимал неоднократное участие в соревнованиях К-1. Макото Уехара побеждал во многих местных соревнованиях в Японии. Особенно запомнились его победы в соревнованиях К-1 над чемпионом Лас-Вегаса Стефаном Леко и членом Национальной сборной Южной Кореи по таэквондо Янг Су Парком.

Отметим, что известный азербайджанец Забит Самедов, по прозвищу "Маугли", провел свой последний бой 16-го октября в городе Дубай. В тяжелом бою с иранским бойцом Джафаром Ахмади он одержал победу над соперником по баллам.