Юношеская сборная Азербайджана завоевала 6 медалей в Испании - ФОТО

В Испании стартовал юношеский Кубок Европы.

Как передает Report, в первый день международного турнира сборная Азербайджана записала в свой актив шесть медалей.

Среди юношей Сахиб Бабаев (50 кг) победил всех соперников и выиграл Кубок Европы. Ислам Рагимов, выступающий в этой же весовой категории, и Самир Пириев (55 кг) проиграли в финале и завоевали серебряные медали. Гадир Гусейнов, представляющий нашу страну в весовой категории 55 кг, стал обладателем "бронзы". Среди девушек Сабина Алиева (48 кг) взяла "серебро", а Сабина Гадирова (52 кг) – бронзу.

Отметим, что в юношеском Кубке Европы участвуют 500 спортсменов из 23 стран (297 юношей и 203 девушки).