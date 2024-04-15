WADA объявило 19 апреля Днем ​​честного спорта

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило 19 апреля 2024 года Днем честного спорта.
Как сообщает Report, присоединившееся к инициативе WADA Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) в свою очередь объявило 15-21 апреля "Неделей честного спорта" в стране.
Агентство начало информировать спортивную общественность об этом дне. Планируется размещать осведомительные публикации на страницах AMADA в различных соцсетях.
WADA ежегодно с 2014 года в апреле проводит День честного спорта.