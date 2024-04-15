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WADA объявило 19 апреля Днем ​​честного спорта

WADA объявило 19 апреля Днем ​​честного спорта Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило 19 апреля 2024 года Днем честного спорта.
Индивидуальные
15 апреля 2024 г. 11:35
WADA объявило 19 апреля Днем ​​честного спорта

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило 19 апреля 2024 года Днем честного спорта.

Как сообщает Report, присоединившееся к инициативе WADA Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) в свою очередь объявило 15-21 апреля "Неделей честного спорта" в стране.

Агентство начало информировать спортивную общественность об этом дне. Планируется размещать осведомительные публикации на страницах AMADA в различных соцсетях.

WADA ежегодно с 2014 года в апреле проводит День честного спорта.

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Версия на английском языке WADA declares April 19 as Fair Sports Day
Версия на азербайджанском языке WADA 19 apreli dünyada Ədalətli İdman Günü elan edib

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