WADA объявило 19 апреля Днем ​​честного спорта

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило 19 апреля 2024 года Днем честного спорта.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило 19 апреля 2024 года Днем честного спорта.

Как сообщает Report, присоединившееся к инициативе WADA Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) в свою очередь объявило 15-21 апреля "Неделей честного спорта" в стране.

Агентство начало информировать спортивную общественность об этом дне. Планируется размещать осведомительные публикации на страницах AMADA в различных соцсетях.

WADA ежегодно с 2014 года в апреле проводит День честного спорта.