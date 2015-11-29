Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри и не сумел защитить три титула чемпиона мира - ВИДЕО

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Украинский боксер Владимир Кличко не сумел защитить три титула чемпиона мира по престижным версиям в супертяжелом весе.

Как передает Report, в 12-раундовом поединке в Дюссельдорфе (Германия) он проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам единогласным решением судей.

Все судьи отдали победу Фьюри - 116:111, 115:112, 115:112.

27-летний Фьюри, впервые получивший возможность поспорить за пояс, завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (18 нокаутом). 39-летний Кличко потерпел четвертое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаутом).

Это поражение стало для украинца первым за 11 лет. За этот бой украинец заработает $22 млн, британец - $7,7 млн.