Виталий Кличко: Я уверен, что в Азербайджане вырастут чемпионы мира и в профессиональном боксе

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "В первую очередь, я бы хотел поблагодарить президента Ильхама Алиева за созданные условия для проведения в Баку Конвенции Всемирного боксерского совета. В этой версии выступали различные известные боксеры мира, в том числе Мухаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис. Я очень горд, что и мне довелось завоевать титул чемпиона мира по боксу в версии WBC. Очень хорошо, что такая конвенция проходит в столице Азербайджана. Я выражаю большую благодарность министру молодежи и спорта Азаду Рагимову за поддержку в организационных вопросах. Желаю успехов работе Конвенции".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил мэр Киева Виталий Кличко. Известный в прошлом боксер назвал проведение конвенции WBC в Баку необычным явлением: "Обычно это мероприятие проводится в городе, претендующем на выступление в версии WBC. По самой престижной версии у Азербайджана чемпиона нет. Но я уверен, что за счет такой развитой инфраструктуры, внимания к спорту такой чемпион появится в самом скором времени. Все промоутеры мира приехали сюда, чтобы увидеть Баку, Азербайджан, место борьбы за пояс чемпиона мира в будущем году. Я уверен, что это конвенция даст толчок развитию профессионального бокса. В любительском боксе Азербайджана есть спортсмены, добившиеся наивысших результатов. Я верю, что в скором времени такие боксеры выйдут на ринг и в профессиональном боксе".

В. Кличко подчеркнул, что Азербайджан способен показать высокие результаты и в профессиональном боксе: "В 2011 году в Азербайджане на высоком уровне прошел чемпионат мира по боксу. Кроме того, несколько боксеров Азербайджана показали высокие результаты. Даже соперник моего брата Владимира Кличко по профессиональному боксу Энтони Джошуа уступил азербайджанскому представителю Магомедрасулу Меджидову. В результате Джошуа удовлетворился только серебром. Есть традиции, их нужно укреплять, развивать. Нельсон Мандела говорил, что спорт способен изменить мир. Организация таких мероприятий в Азербайджане - очень хорошее явление".