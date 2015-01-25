​Вейк-ан-Зее. Раджабов стал восьмым, Карлсен выиграл турнир

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в голландском Вейк-ан-Зее завершился супертурнир по шахматам.

Как передает Report, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в последнем туре сыграл вничью с хорватом Иваном Шаричем и в четвертый раз в карьере стал его победителем.

В очередной игровой день наш гроссмейстер встречался с аутсайдером турнира Баадуром Джобава. На 60-м ходу партия завершилась вничью, в результате чего Теймур занял восьмое место.

13-й тур

Баадур Джобава (Грузия) - Теймур Раджабов (Азербайджан) 0,5:0,5

Уэсли Со (США) – Люк Ван Вели (Голландия) 1:0

Радослав Войташек (Польша) – Аниш Гири (Голландия) 0,5:0,5

Магнус Карлсен (Норвегия) – Иван Сарич (Хорватия) 0,5:0,5

Левон Аронян (Армения) – Динг Лирен (Китай) 0:1

Фабиано Каруана (Италия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 0:1

Хоу Ифань (Китай) – Василий Иванчук (Украина) 0,5:0,5

Итоговое положение:

Карлсен - 9; Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Уэcли Со (США), Дин Лижэнь (Китай) - по 8,5; Василий Иванчук (Украина) - 7,5; Фабиано Каруана (Италия) - 7; Теймур Раджабов (Азербайджан) - 6,5; Левон Аронян (Армения), Радослав Войташек (Польша) - по 5,5; Хоу Ифань (Китай) - 5; Шарич (Хорватия) - 4,5; Люк ван Вели (Нидерланды) - 4; Баадур Джобава (Грузия) - 2,5.