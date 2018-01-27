Вейк-ан-Зее: Мамедьяров потерял лидерство за 2 тура до окончания супертурнира

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сыграны партии двенадцатого тура традиционного шахматного супертурнира в рамках 80-го фестиваля Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее.

Как передает Report, представляющий Азербайджан на супертурнире Шахрияр Мамедьяров, сыграв в ничью с англичанином Гавейном Джонсом, потерял первое место турнирной таблицы, имея в активе 8 очков.

Норвежец Магнус Карлсен и голландец Аниш Гири одержав победу соответственно над россиянином Максимом Матлаковым и индийцем Башкараном Адхибаном, поднялись на первое место.

Положение после 12-го тура:

1-2. Магнус Карлсен, Аниш Гири — по 8,5.

3. Шахрияр Мамедьяров – 8.

4-5. Владимир Крамник, Вишванатан Ананд — 7,5.

6-7. Уэсли Со, Сергей Карякин — по 7.

8. Пётр Свидлер — 5,5.

9. Вэй И — 5.

10-12. Максим Матлаков, Гавейн Джонс, Фабиано Каруана — по 4,5.

13. Башкаран Адибан — 3,5.

14. Хоу Ифань — 2,5.