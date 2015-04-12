​Валентин Христов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Валентин Христов, выступающий за Азербайджан, завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Тбилиси в весовой категории до 62 кг.

Как передает Report, второе место занял турок Буньями Сезер, а замкнул тройку призёров румын Флорин Кройтору.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Тбилиси. Грузия

Мужчины. Весовая категория до 62 кг

1. Валентин Христов (Азербайджан) — 295 кг (135 + 160).

2. Буньями Сезер (Турция) — 288 кг (134+154).

3. Флорин Кройтору (Румыния) — 287 кг (134+153).

4. Павел Суханов (Россия) — 283 кг (130+153).