 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Валентин Христов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

    Он победил в весовой категории до 62 кг

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Валентин Христов, выступающий за Азербайджан, завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Тбилиси в весовой категории до 62 кг.

    Как передает Report, второе место занял турок Буньями Сезер, а замкнул тройку призёров румын Флорин Кройтору.

    Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Тбилиси. Грузия

    Мужчины. Весовая категория до 62 кг

    1. Валентин Христов (Азербайджан) — 295 кг (135 + 160).

    2. Буньями Сезер (Турция) — 288 кг (134+154).

    3. Флорин Кройтору (Румыния) — 287 кг (134+153).

    4. Павел Суханов (Россия) — 283 кг (130+153).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi