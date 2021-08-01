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В Токио жители вышли на протест из-за проведения Олимпийских игр

В Токио жители вышли на протест из-за проведения Олимпийских игр В Японии жители вышли на протест против Олимпийских игр в Токио к теннисному парку, где в настоящий момент российский теннисист Карен Хачанов играет с немцем Александром Зверевым в финале одиночного мужского турнира.
Индивидуальные
1 августа 2021 г. 13:55
В Токио жители вышли на протест из-за проведения Олимпийских игр

В Японии жители вышли на протест против Олимпийских игр в Токио к теннисному парку, где в настоящий момент проходит финал одиночного мужского турнира.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, люди с мегафонами скандируют лозунги "Нет, нет - Олимпиаде!".

Полиция пока что не вмешивается в происходящее.

Ранее, 23 июля, во время церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр, тысячи японцев вышли на улицы в знак протеста против проведения соревнований. Демонстранты c плакатами и флагами собрались у стен Национального стадиона, куда на церемонию прибыли несколько сотен высокопоставленных лиц.

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