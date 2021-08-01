В Токио жители вышли на протест из-за проведения Олимпийских игр

В Японии жители вышли на протест против Олимпийских игр в Токио к теннисному парку, где в настоящий момент проходит финал одиночного мужского турнира.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, люди с мегафонами скандируют лозунги "Нет, нет - Олимпиаде!".
Полиция пока что не вмешивается в происходящее.
Ранее, 23 июля, во время церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр, тысячи японцев вышли на улицы в знак протеста против проведения соревнований. Демонстранты c плакатами и флагами собрались у стен Национального стадиона, куда на церемонию прибыли несколько сотен высокопоставленных лиц.