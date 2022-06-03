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В связи с "Формулой-1" в Баку закроют некоторые дороги

В связи с "Формулой-1" в Баку закроют некоторые дороги Продолжаются монтажные работы в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Индивидуальные
3 июня 2022 г. 18:32
В связи с Формулой-1 в Баку закроют некоторые дороги

Продолжаются монтажные работы в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщили Report в Бакинской городской кольцевой операционной компании, движение транспорта на пересечении улицы Расула Рза и проспекта Нефтчиляр будет частично ограничено в ночь на 4 июня.

Движение в указанном направлении будет восстановлено после окончания соревнований.

В ночь на 5 июня будет производиться установка бетонных блоков перед Бакинским морским вокзалом на проспекте Нефтчиляр.

Бакинская городская кольцевая операционная компания благодарит водителей за понимание.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda mərkəzi yolların daha bir hissəsi bağlanır

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