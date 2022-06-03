В связи с "Формулой-1" в Баку закроют некоторые дороги

Продолжаются монтажные работы в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как сообщили Report в Бакинской городской кольцевой операционной компании, движение транспорта на пересечении улицы Расула Рза и проспекта Нефтчиляр будет частично ограничено в ночь на 4 июня.
Движение в указанном направлении будет восстановлено после окончания соревнований.
В ночь на 5 июня будет производиться установка бетонных блоков перед Бакинским морским вокзалом на проспекте Нефтчиляр.
Бакинская городская кольцевая операционная компания благодарит водителей за понимание.
Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня.