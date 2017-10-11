В Стамбуле стреляли в олимпийского призера по греко-римской борьбе

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Член турецкой сборной по греко-римской борьбе Дженк Ильдем подвергся вооруженному нападению.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство İhlas, инцидент произошел в Стамбуле в ночные часы.

Причиной послужил спор из-за того, что не уступили дорогу автомобилям. В результате 31-летний спортсмен был ранен в ногу.

Доставленный в одну из больниц в Окмейданы борец был прооперирован. Сейчас его состояние нормальное.

Отметим, что выступающий в весовой категории 98 кг Дженк Ильдем стал бронзовым призером Летних олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На прошедшем в 2010 году в Баку и спустя 3 года в Тбилиси чемпионате Европы он занял третьи места. Спортсмен, ставший бронзовым призером континентального первенства в финском городе Вантаа в 2014 году, до сих пор дважды поднимался на 3-ю ступень почетного пьедестала на чемпионате мира.