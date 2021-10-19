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В США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА

В США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА Проживающий в США Назим Садыгов одержал победу на международном турнире по смешанным единоборствам (ММА).
Индивидуальные
19 октября 2021 г. 09:25
В США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА

Проживающий в США Назим Садыгов одержал победу на международном турнире по смешанным единоборствам (ММА).

Как сообщает американское бюро Report, 27-летний профессиональный боец выиграл бой в Хьюстоне (штат Техас, США) в рамках UFC Fight Pass и вышел в финал.

На последних минутах третьего раунда он удушающим приемом победил американского спортсмена Джона Эрреру. В честь своей победы Н. Садыгов вышел на ринг с трехцветным азербайджанским флагом.

В интервью американскому бюро Report Н. Садыгов сказал, что нацелен на выход в UFC и что последний бой, который должен состояться в ближайшее время, станет для него самой большой мечтой: "Я с детства занимался разными видами спорта. Уже несколько лет я пробую свои силы в смешанных единоборствах. У меня много побед, все свои успехи я посвящаю Азербайджану.

Несмотря на то, что я родился и вырос в США, Моя Родина - Азербайджан и на всех соревнованиях, в которых я участвую, стремлюсь одержать победу и поднять флаг Азербайджана".

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