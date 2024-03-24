О нас

В результате аварии во время ралли в Венгрии погибли четыре зрителя

В результате аварии во время ралли в Венгрии погибли четыре зрителя Четыре зрителя погибли и восемь получили ранения в результате аварии во время раллийной гонки Эстергом-Ньергес на севере Венгрии.
Индивидуальные
24 марта 2024 г. 21:34
В результате аварии во время ралли в Венгрии погибли четыре зрителя

Четыре зрителя погибли и восемь получили ранения в результате аварии во время раллийной гонки Эстергом-Ньергес на севере Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал RTL, инцидент произошел между городами Лабатлан ​​и Байот. Гоночный автомобиль Skoda Fabia потерял управление из-за заноса и на полной скорости врезался в толпу зрителей.

На место происшествия прибыли восемь машин скорой помощи и четыре спасательных вертолета, но жизни четырех человек спасти не удалось. Еще восемь зрителей, включая одного ребенка, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Macarıstanda ralli avtomobili tamaşaçılara çırpılıb, ölənlər və yaralananlar var

Самое читаемое

Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в Крокус Сити Холле
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:59
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
22 марта 2024 г. 23:44
Число погибших в результате теракта в Крокус Сити Холле достигло 150 человек
ВидеоЧисло погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 150 человек
23 марта 2024 г. 15:27
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в Крокус Сити Холл
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
22 марта 2024 г. 23:30
СОБР зашел в здание Крокуса, где произошла стрельба
ВидеоСОБР зашел в здание "Крокуса", где произошла стрельба
22 марта 2024 г. 23:10
В Москве отменены все массовые мероприятия в эти выходные
В Москве отменены все массовые мероприятия в эти выходные
22 марта 2024 г. 22:52
В МИД РФ назвали кровавым терактом произошедшее в Крокус сити холле
В МИД РФ назвали кровавым терактом произошедшее в "Крокус сити холле"
22 марта 2024 г. 22:40
Эмин Агаларов: Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи
Эмин Агаларов: Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи
23 марта 2024 г. 04:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi