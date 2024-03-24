В результате аварии во время ралли в Венгрии погибли четыре зрителя

Четыре зрителя погибли и восемь получили ранения в результате аварии во время раллийной гонки Эстергом-Ньергес на севере Венгрии.

Четыре зрителя погибли и восемь получили ранения в результате аварии во время раллийной гонки Эстергом-Ньергес на севере Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал RTL, инцидент произошел между городами Лабатлан ​​и Байот. Гоночный автомобиль Skoda Fabia потерял управление из-за заноса и на полной скорости врезался в толпу зрителей.

На место происшествия прибыли восемь машин скорой помощи и четыре спасательных вертолета, но жизни четырех человек спасти не удалось. Еще восемь зрителей, включая одного ребенка, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.