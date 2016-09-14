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    В Россиии стартовал чемпионат мира по бадминтону среди студентов

    Участие в соревнованиях примут спортсмены из 17 стран мира

    Баку. 14 Сентября. REPORT.AZ/ В подмосковном Раменском открылся чемпионат мира по бадминтону среди студентов. В соревнованиях примут участие спортсмены из 17 стран мира: Канады, Китая, Азербайджана, Франции, Великобритании, Германии, Японии, Индии, Южной Кореи, Маврикия, Малайзии, Польши, Шри-Ланки, Таиланда, Словакии, Китайского Тайбэя и России.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал "360"со ссылкой на пресс-службу главы подмосковного Минспорта Романа Терюшкова.

    "Раменская земля — априори земля для развития массового спорта. Здесь тренируются наши сборные, здесь проходил чемпионат Европы. Была проделана большая работа по подготовке к чемпионату и все было организовано на высочайшем уровне: и проживание, и питание, и инфраструктура", — отметил Роман Терюшков.

    Нынешний чемпионат мира по бадминтону среди студентов посвящен 55-й годовщине первого полета человека в космос. Соревнования продлятся до 18 сентября.

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