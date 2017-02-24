В министерстве молодежи и спорта прошла встреча с вернувшимися с Кубка мира азербайджанскими борцами

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве молодежи и спорта прошла встреча с членами азербайджанской национальной команды по вольной борьбе, занявшей третье место на прошедшем в иранском городе Керманшах Кубке мира.

Как сообщает Report, на встрече принимали участие заведующий отделом министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Намик Абдуллаев, главный тренер сборной Фирдовси Умудов, а также борцы.

Ф.Мансуром отметил, что азербайджанские борцы всегда успешно выступают и радуют нас своими достижениями.

Поздравив членов команды, официальный представитель министерства пожелал им успехов в будущих соревнованиях:

"Завоевание нашей командой в Иране третьего места является большим успехом. Состав организован из молодых спортсменов. А это показывает, что есть конкуренция. Там, где есть конкуренция, будет успех. Девять из завоеванных на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де -Жанейро медалей пришлись на долю наших борцов".

Олимпийский чемпион Н.Абдуллаев также поздравил команду и пожелал им дальнейших успехов.

Ф.Умудов поблагодарил министерство молодежи и спорта за организацию мероприятия: "За проведение подобного мероприятия выражаю благодарность Вам и министру молодежи и спорта господину Азаду Рагимову.

Наши успехи являются результатом заботы государства. Господин президент Ильхам Алиев объявил 2017 год Годом исламской солидарности. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться успехов в Исламиаде".

Сказав, что в соревнованиях отдавалось предпочтение молодым борцам, главный тренер подчеркнул, что они оправдали себя: "Мы надеялись, что завоюем путевку в финал. На первой встрече мы обыграли Россию, затем Грузию. После этого, на встрече с американцами, судьи приняли в отношении нас предвзятые решения".

Отметим, что национальная команда Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место в Кубке мира в иранском городе Керманшах. В борьбе за бронзовую медаль подопечные главного тренера Фирдовси Умудова обыграли сборную Турции со счетом 6:1.

Хотя национальная команда Азербайджана одержала победу над россиянами со счетом 32:29 и обыграла грузин (5:3), она проиграла американцам по техническим очкам - 14:20.

Фото: Фири Салим