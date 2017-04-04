В министерстве молодежи и спорта произошло кадровое назначение

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В министерстве молодежи и спорта произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, Лютфияр Рустамов приступил к деятельности в качестве заведующего сектором спортивных школ министерства.

Он заменил освобожденного некоторое время назад от занимаемой должности Муталиба Гасанова.

В заявлении Report информацию также подтвердила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова.

Отметим, что Л.Рустамов родился 27 октября 1961 года в агдамском селе Гюлаблы.

В 1992–1995 гг он работал в Комитете спорта Азербайджанской Республики, который позже был переименован в министерство молодежи и спорта. Затем, по приглашению Шахматной федерации Турции, до 2001 года он преподавал в Стамбульском частном колледже Ортадогу, а с 2006 года был главным тренером по селекции сборной Азербайджана. В 1992–1995 гг мастер ФИДЕ (FIDE) и судья международной категории был главным тренером сборной Азербайджана. За заслуги и деятельность в развитии шахмат в стране, в 2013 году президент Ильхам Алиев выделил опытному специалисту, удостоенному почетных званий "Заслуженный тренер Азербайджана", "Заслуженный работник физической культуры и спорта" квартиру. До нового назначения Л.Рустамов занимал должность помощника замминистра молодежи и спорта Исмаила Исмаилова.