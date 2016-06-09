​В Габале проходит очередное заседание Совета по физической культуре и спорту стран СНГ

Габала. 9 июня. REPORT.AZ/ В Габале проходит очередное заседание Совета по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран-участниц СНГ.

Как сообщает ширванское бюро Report, на заседании принимают участие высокопоставленные представители министерств физической культуры и спорта России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.

На мероприятии, проходящем по случаю 25-летия создания СНГ, обсуждаются вопросы разработки в странах содружества общей политики в области физической культуры и спорта, подготовки плана мероприятий, осуществления Национальной стратегии по физической культуре и спорту в период до 2020 года, подготовки Плана мероприятий на 2018-2020 гг.

Открыв мероприятие вступительным словом, министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов рассказал о сегодняшнем дне азербайджанского спорта, оказываемой государством поддержке развитию спорта, успехах наших спортсменов на международных аренах.

Министр отметил об обсуждении представляющих взаимный интерес вопросов и уделении внимания ликвидации проблем, с которыми сталкиваются спортсмены на международных соревнованиях.

В своих выступлениях заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, заместитель министра спорта РФ Павел Колобков, представители посольств Беларуси, Туркменистана и Таджикистана в Азербайджане и др. рассказали о работах, проделанных их странами на пути развития физической культуры и спорта, достигнутых успехах и развитии взаимного сотрудничества.

На двухдневном заседании подготовят план мероприятий по случаю 25-летия СНГ. Здесь также предусматривается обсуждение вопросов подготовки к предстоящему в 2017 году в Ульяновской области РФ фестивалю национальных видов спорта стран-участниц СНГ.