В этом году в Азербайджане будут взяты 435 допинг-тестов

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня исполнительный директор созданного недавно Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли провела в Национальном олимпийском комитете пресс-конференцию.

Как сообщает Report, на мероприятии Ш.Гусейнли сказала, что после исключения 17 февраля Всемирным антидопинговым агентством Азербайджана из списка стран, не соответствующих антидопинговым стандартам, они решили провести встречу с журналистами.

Она заявила о подготовке в течение 2,5 месяцев антидопингового кодекса. Ш.Гусейнли сказала, что Азербайджан войдет в список образцовых стран с точки зрения вопроса антидопинга: "Для этого есть все условия. Наша основная деятельность будет направлена на проведение допинг-теста спортсменов, инструктаж спортсменов и их тренеров, обработку результатов, построение международных связей. Основная задача заключается не в проведении допинг-теста спортсмена во время соревнований или же в других местах, а в охране чистоты спорта и защите прав наших спортсменов".

По словам Ш.Гусейнли, в 2017 году в Азербайджане предусматривается проведение 435 допинг-тестов.

Исполнительный директор AMADA заявила, что на IV Играх исламской солидарности примут участие 18 представителей. Ш.Гусейнли подчеркнула, что недавно они вступили в членство международной структуры под названием İNADA и стали представленной в ней 64-й страной и приступили к деятельности на основе подписанного 29 декабря 2016 года распоряжения.