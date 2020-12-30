В этом году спортсмены на международных соревнованиях завоевали 192 медали

Стало известно количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на международных соревнованиях в 2020 году

Стало известно количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на международных соревнованиях в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Спортсмены на международных соревнованиях завоевали 192 медали. 60 из них золотые, 46 серебряные и 86 бронзовые медали.

Для участия в летних Олимпийских играх в Токио 17 спортсменов получили 13 лицензий (легкая атлетика - 2, Стрельба - 1, плавание - 1, борьба - 2, велоспорт - 1, художественная гимнастика - 2, спортивная Гимнастика - 2, тхэквондо - 1, бокс - 1).

На Паралимпийские игры в Токио завоевано 9 лицензий.