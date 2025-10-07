Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В день закрытия III Игр стран СНГ на некоторых дорогах Гянджи будут введены ограничения

    Индивидуальные
    • 07 октября, 2025
    • 09:24
    В день закрытия III Игр стран СНГ на некоторых дорогах Гянджи будут введены ограничения

    В день церемонии закрытия III Игр стран СНГ на некоторых дорогах города Гянджи будут введены ограничения.

    Как сообщает Report, 8 октября движение будет полностью ограничено на следующих проспектах и ​​улицах:

    - Проспект Гейдара Алиева, пересечение с улицей Мухаммеда Физули;

    - Проспект Ататюрка;

    - Улица Тургута Озала, пересечение с улицами Бахрам бека Ахундова, Фаига Неманзаде, Ильхама Музаффароглу и Чингиза Мустафаева.

    В связи с ограничением движения по проспекту Ататюрка маршруты номер 6 и 7 во время мероприятия будут проезжать через проспект Гейдара Алиева. Конечной остановкой маршрута 12 вместо Гянджинского железнодорожного вокзала будет улица Билала Гахраманова.

    По проспекту Гейдара Алиева будут курсировать маршруты номер 1, 4, 6, 7 и 8.

    Участники церемонии закрытия смогут воспользоваться общественным транспортом, проходящим рядом с Гянджинским городским стадионом.

    III Игры стран СНГ Гянджа дороги
    III MDB Oyunlarının rəsmi bağlanış günündə Gəncənin bəzi yollarında məhdudiyyətlər olacaq

    Последние новости

    09:34

    В Губе сбитый автомобилем пешеход скончался спустя 4 дня

    Происшествия
    09:32

    Азербайджан и Казахстан на следующей неделе проведут заседание МПК

    В регионе
    09:30

    В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пять человек погибли, 10 ранены

    В регионе
    09:29

    Пограничники пресекли контрабанду более 22 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Происшествия
    09:24

    В день закрытия III Игр стран СНГ на некоторых дорогах Гянджи будут введены ограничения

    Индивидуальные
    09:23

    Atasığorta сократит уставный капитал почти в 2 раза

    Финансы
    09:17

    СМИД ОТГ проводит заседание в Габале

    Внешняя политика
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2025)

    Финансы
    09:10

    Цена на золото достигла рекордного уровня

    Энергетика
    Лента новостей