В день закрытия III Игр стран СНГ на некоторых дорогах Гянджи будут введены ограничения

В день церемонии закрытия III Игр стран СНГ на некоторых дорогах города Гянджи будут введены ограничения.

Как сообщает Report, 8 октября движение будет полностью ограничено на следующих проспектах и ​​улицах:

- Проспект Гейдара Алиева, пересечение с улицей Мухаммеда Физули;

- Проспект Ататюрка;

- Улица Тургута Озала, пересечение с улицами Бахрам бека Ахундова, Фаига Неманзаде, Ильхама Музаффароглу и Чингиза Мустафаева.

В связи с ограничением движения по проспекту Ататюрка маршруты номер 6 и 7 во время мероприятия будут проезжать через проспект Гейдара Алиева. Конечной остановкой маршрута 12 вместо Гянджинского железнодорожного вокзала будет улица Билала Гахраманова.

По проспекту Гейдара Алиева будут курсировать маршруты номер 1, 4, 6, 7 и 8.

Участники церемонии закрытия смогут воспользоваться общественным транспортом, проходящим рядом с Гянджинским городским стадионом.