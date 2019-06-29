​В Баку завершилось заседание Президентского совета ФИДЕ

Завершилось организованное в Баку заседание Президентского совета Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщает Report, в ходе 2-дневного заседания были выдвинуты предложения и проведены обсуждения примерно по 40 вопросам.

До начала заседания вице-президент ФИДЕ Найджел Шорт выступил с протестом против проведения Аргентиной шахматного турнира на Фолклендских островах, предложил ФИДЕ не засчитывать результаты. Представители ФИДЕ предложение приняли. Вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов осудил проведение шахматных турниров на спорных территориях, не признанных никаким государством. Он напомнил об оккупации 20% земель Азербайджана, отметил, что на данных территориях шахматные турниры могут быть организованы только Федерацией шахмат Азербайджана, подчеркнул важность внимательного подхода ФИДЕ к подобным случаям и внесение дополнения в устав структуры в связи с этим.

Представители ФИДЕ с целью обеспечения финансовой прозрачности обсудили годовой бюджет, были пересмотрены годовые расходы. Во время собрания был заслушан отчет о соревнованиях и мероприятиях, проведенных Европейским шахматным союзом. Также была обсуждения ситуация с шахматами на всех континентах, представлен отчет об организованных соревнованиях.

Были проведены обсуждения и выслушаны предложения по обновлению официального сайта ФИДЕ, а также внесению изменений в лого. Особенно было выделено, что сайт fide.com нуждается в функциональном изменении с точки зрения дизайна, были даны поручения по подготовке новой версии в короткие сроки.

На заседании было предложено принять в члены ФИДЕ Каймановы острова.