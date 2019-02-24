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В Баку стартовал международный турнир по дзюдо

В Баку стартовал международный турнир по дзюдо

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском Дворце спорта прошла церемония открытия традиционного международного турнира по дзюдо, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ази Асланова.

Как передает Report, сначала прошел спортивный парад участников и судей.

Затем на мониторе был показан документальный фильм о генерал-майоре Ази Асланове. Выступающие на церемонии открытия подчеркнули особое внимание и заботу об азербайджанском спорте на государственном уровне. 

Отметим, что наряду с Азербайджаном, в соревновании также участвуют спортсмены из Турции, Грузии, Украины, России, Казахстана и Узбекистана. По итогам первого дня награжденным были вручены медали, дипломы и ценные подарки. Международный турнир завершится 24 февраля.

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