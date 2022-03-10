В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира по акробатике

В Баку состоялась церемония открытия XXVIII чемпионата мира по акробатической гимнастике.

В Баку состоялась церемония открытия XXVIII чемпионата мира по акробатической гимнастике.

Как сообщает Report, в проходящем на Национальной гимнастической арене мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана, президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе и другие лица.

Сначала на арену были вынесены флаги стран-участниц. Затем спортсмены, тренеры и судьи произнесли клятву.

В мундиале, который продолжится до 13 марта, ожидается участие 170 спортсменов из 17 стран.