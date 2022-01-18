В Баку может пройти Кубок мира по борьбе

В Баку может пройти чемпионат мира по борьбе.

В Баку может пройти чемпионат мира по борьбе.

Об этом Report сообщил капитан сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Рафиг Гусейнов.

Чемпион мира в весовой категории до 82 кг и бронзовый призер Летних Олимпийских игр в Токио заявил, что пока не получил подтверждения от мирового Союза борьбы (UWW): "Есть слухи, что чемпионат мира состоится в Баку".

Глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана Сархан Мусалы подтвердил Report возможность проведения в Баку Кубка мира, который запланирован на 19-20 ноября в календаре UWW. Чиновник добавил, что столица Азербайджана является одним из кандидатов.