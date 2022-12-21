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В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток

В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток В скором времени в Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток.
Индивидуальные
21 декабря 2022 г. 14:26
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток

В скором времени в Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток.

Об этом в интервью Report сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр отметил, что в Гусаре, Габале и Нахчыване имеются ледовые комплексы: "Хотя эти комплексы больше предназначены для развлечений и туризма, мы провели переговоры с федерацией и первые шаги уже сделаны. В этих комплексах будут созданы условия для тренировочных сборов".

Министр добавил, что из-за отсутствия условий легионеры тренируются в основном за рубежом: "Я бы очень хотел, чтобы эти виды спорта развивались и у нас. В первые месяцы следующего года крытый каток будет полностью готов к эксплуатации".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Indoor skating ring to be commissioned in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda qapalı buz meydançası istifadəyə veriləcək

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