В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток

В скором времени в Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток.

В скором времени в Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток.

Об этом в интервью Report сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр отметил, что в Гусаре, Габале и Нахчыване имеются ледовые комплексы: "Хотя эти комплексы больше предназначены для развлечений и туризма, мы провели переговоры с федерацией и первые шаги уже сделаны. В этих комплексах будут созданы условия для тренировочных сборов".

Министр добавил, что из-за отсутствия условий легионеры тренируются в основном за рубежом: "Я бы очень хотел, чтобы эти виды спорта развивались и у нас. В первые месяцы следующего года крытый каток будет полностью готов к эксплуатации".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.