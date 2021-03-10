В Азербайджане впервые состоится Кубок чемпионов по стрельбе

В текущем году в Баку состоится Кубок чемпионов по стрельбе.

В текущем году в Баку состоится Кубок чемпионов по стрельбе.

Об этом Report сообщил новый главный тренер сборной Азербайджана по стендовой стрельбе Эмин Джафаров.

По его словам, организуемый впервые турнир состоится 18-24 октября: "В целом, стрельба имеет 12 олимпийских видов. 12 наилучших по рейтингу 2021 года стрелков по каждому виду приедут в нашу страну. Это нечто сродни Masters Cup в теннисе. Соревнование планировалось провести в минувшем году, но было отложено из-за пандемии".

Джафаров отметил, что в Кубке чемпионов примут участие и азербайджанские спортсмены: "Турнир будет организован впервые, поэтому детали не уточнены. Ближе к старту все вопросы будут прояснены, однако наши спортсмены стопроцентно будут участвовать".

Главный тренер отметил, что Баку в этом году также примет Кубок мира: "Турнир запланирован на 21 июня – 2 июля. Даты уже утверждены, ведется подготовка, однако из-за пандемии однозначное мнение высказать сложно".

Джафаров рассказал о подготовке к чемпионату Европы лицензионного характера, который состоится 20 мая – 6 июня в хорватском Осиеке, подчеркнув, что до этого турнира планируется также принять участие в Кубке мира в Италии.