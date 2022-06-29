В Азербайджане ликвидированы три спортивные федерации

В Азербайджане ликвидированы еще три спортивные федерации.

В Азербайджане ликвидированы еще три спортивные федерации.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, это Любительская универсальная боевая федерация, Карабах - Федерация футбола бойцов-инвалидов, Федерация профессионального бокса Азербайджана.

Согласно решению коллегии, аккредитацию прошли Федерация самбо Азербайджана, Федерация савата Азербайджана, Федерация таэквондо Азербайджана, Автомобильная федерация Азербайджана, Федерация капоэйры Азербайджана, Федерация плавания Азербайджана.