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В Азербайджане ликвидированы три спортивные федерации

В Азербайджане ликвидированы три спортивные федерации В Азербайджане ликвидированы еще три спортивные федерации.
Индивидуальные
29 июня 2022 г. 20:21
В Азербайджане ликвидированы три спортивные федерации

В Азербайджане ликвидированы еще три спортивные федерации.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, это Любительская универсальная боевая федерация, Карабах - Федерация футбола бойцов-инвалидов, Федерация профессионального бокса Азербайджана.

Согласно решению коллегии, аккредитацию прошли Федерация самбо Азербайджана, Федерация савата Азербайджана, Федерация таэквондо Азербайджана, Автомобильная федерация Азербайджана, Федерация капоэйры Азербайджана, Федерация плавания Азербайджана.

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