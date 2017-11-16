Увеличен бюджет Всемирного антидопингового агентства

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2018 год увеличен на 2,3 млн и составил 32 млн долларов. Как сообщает Report, такое решение принято на заседании совета учредителей организации в столице Южной Кореи Сеуле.

Также утвержден четырехлетний план поэтапного повышения бюджета WADA, согласно которому в 2019 году он увеличится на 15%, в 2020 году – еще на 15%, в 2021 году – еще на 5%.

Отметим, что бюджет WADA на 2017 год составляет 29,7 млн долларов.