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    Увеличен бюджет Всемирного антидопингового агентства

    Утвержден четырехлетний план поэтапного повышения бюджета WADA

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2018 год увеличен на 2,3 млн и составил 32 млн долларов. Как сообщает Report, такое решение принято на заседании совета учредителей организации в столице Южной Кореи Сеуле.

    Также утвержден четырехлетний план поэтапного повышения бюджета WADA, согласно которому в 2019 году он увеличится на 15%, в 2020 году – еще на 15%, в 2021 году – еще на 5%.

    Отметим, что бюджет WADA на 2017 год составляет 29,7 млн долларов.

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