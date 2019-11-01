Утверждён регламент "Формулы 1" на сезон 2021 года

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Всемирный совет по автоспорту (FIA) единогласно утвердил технический и спортивный регламент "Формулы 1" на сезон 2021 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, в новом регламенте предусмотрен ряд серьезных изменений.

Машины 2021 будут построены по принципиально иной философии и станут на 3-3,5 секунды медленнее сегодняшних – на уровне скорости машин 2016 года. Серьёзно изменится регламент на аэродинамику, что позволит не терять прижимную силу в воздушном потоке позади других машин. На машинах появятся шины на 18-дюймовых дисках со светодиодной индикацией. Появятся светодиодные табло и на корпусе машины.

Впервые в "Формуле 1" вводятся ограничения на расходы на уровне 175 млн долларов на команду в год. В эту сумму входят все расходы, кроме маркетинга, зарплаты гонщиков и трёх ведущих сотрудников.

Серьёзно изменится спортивный и технический регламент. Команды не смогут дорабатывать машины по ходу гоночного уик-энда, будет сокращено число обновлений аэродинамики по ходу сезона, что позволит сократить дорогостоящую "гонку вооружений". Увеличится число стандартных узлов и деталей, а число замен некоторых компонентов будет ограничено.

Произойдут небольшие, но существенные изменения в формате гоночного уик-энда – он будет сжат, чтобы улучшить впечатления болельщиков и помочь командам справиться с расширенным календарём. Пресс-конференция перед уик-эндом будет перенесена с четверга на пятницу, она будет проходить перед тренировками, а машины будут подчиняться правилам закрытого парка (то есть будут находиться в гоночной версии) с начала третьей тренировки.

Третья тренировка также станет той точкой, в которой команды должны будут привести свои машины в соответствие с "эталонной спецификацией", предоставленной для проверки перед первой сессией уик-энда, поэтому любые элементы, испытываемые на тренировках, в этот момент должны быть удалены.

Число этапов по ходу сезона планируется увеличить до 25 Гран-при. В сезоне 2020 число этапов составит 22 Гран-при.

Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формула 1" 2020 пройдет 5-7 июня.